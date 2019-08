Bernie Sanders belooft alle informatie over ufo’s en aliens met het volk te delen als hij verkozen wordt als president AW

09 augustus 2019

13u26

Bron: Live Science 1 Bernie Sanders zet de grote middelen in voor de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen: aliens. De presidentskandidaat bij de Democraten belooft zijn kiezers alle overheidsinformatie over aliens en ufo’s te bezorgen eenmaal hij verkozen wordt als president. Tenminste, als er overheidsinformatie over ufo’s (u nidentified flying object) voorhanden is.

“Ik zal jullie eens iets vertellen”, begon de 77-jarige Sanders tijdens de opnames van een populaire podcast. “Mijn vrouw eist dat ik de informatie die er is, openbaar maak.” Daarop vroeg de presentator van de show of Jane, de vrouw van Sanders, gek van ufo’s is. “Nee”, ontkende Sanders. “Maar ze wil wel graag weten of ik iets weet als senator. Ze vraagt me regelmatig of ik toegang heb tot enige informatie.”



Daarmee speelt Sanders slim in op een onderwerp dat momenteel leeft onder de Amerikanen: het mysterie rondom ufo’s. Tal van Amerikanen geloven immers dat de Amerikaanse overheid kostbare informatie achterhoudt.

Complottheorieën

Uit protest meldden meer dan een half miljoen Amerikanen zich aan op een Facebook-event dat oproept om Area 51 te bestormen. Area 51 is een geheime militaire basis in de woestijn van Nevada, volgens tal van complottheorieën zouden er daar ufo’s en zelfs marsmannetjes verstopt zitten.



Verder duiken er regelmatig geruchten op over Amerikaanse gevechtspiloten die ufo’s spotten. Zo zag een ervaren piloot van de Amerikaanse Navy tijdens trainingen aan de oostkust van de VS tussen de zomer van 2014 en maart 2015 bijna dagelijks ufo’s vliegen. Daarover getuigde hij, samen met vier collega’s, in mei in de New York Times.

De onthullingen kwamen er na de aankondiging in april van nieuwe, geheime richtlijnen om “onverklaarbare luchtfenomenen” te rapporteren, “als middel om het delen van informatie uit de stigmatisatiehoek te halen en de verslagen meer datagedreven aan te pakken”.

Ook de huidige president Donald Trump had het eerder al over het mysterie rondom ufo’s. “Ik ben kort ingelicht over de recente waarnemingen van Amerikaanse gevechtspiloten”, zei hij over de getuigenis van de piloten. “Maar ik geloof het niet echt als mensen zeggen dat ze ufo’s hebben gezien.” Donald Trump zal vermoedelijk andere strategieën gebruiken tijdens zijn presidentscampagne.