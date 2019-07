Bernard Tapie vrijgesproken in zaak van frauduleuze deal LH

09 juli 2019

12u24

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Parijs heeft de zakenman en oud-minister Bernard Tapie vandaag bij verstek ontslagen van rechtsvervolging. Hij werd beschuldigd van fraude bij een omstreden arbitragebeslissing uit 2008. Het parket had vijf jaar cel gevorderd.

In 2008 kende het arbitragetribunaal 403 miljoen euro toe aan Tapie in zijn geschil met de bank Crédit Lyonnais over de verkoop van het sportartikelenproducent Adidas. In 2015 herriep het hof van beroep die beslissing, omdat het arbitrageproces mogelijk gemanipuleerd was ten voordele van Tapie. De zakenman had in 2007 Nicolas Sarkozy gesteund tijdens de presidentsverkiezingen die hij won. Tapie ontkende dat er bedrog in het spel was.

De correctionele rechtbank van Parijs oordeelde vandaag eindelijk over de zaak en besliste om Tapie te ontslaan van rechtsvervolging. Volgens de rechtbank "bevestigt geen enkel element in het dossier" dat de beslissing van het arbitragetribunaal "door fraude is beïnvloed". Tapie zelf was niet aanwezig op de zitting. De 76-jarige lijdt aan maag- en slokdarmkanker.



Naast Tapie waren er nog vier andere beklaagden. Ook zij werden ontslagen van rechtsvervolging. Onder hen ook Stéphane Richard, de CEO van Orange. Tegen hem had het parket drie jaar cel, een boete van 100.000 euro en een verbod op het uitoefenen van een openbare functie gedurende vijf jaar gevorderd.