Bernard Tapie voor de rechter om frauduleuze deal van 400 miljoen euro

Bron: AD.nl 0 Zakenman Bernard Tapie moet zich vandaag voor de strafrechter in Parijs verantwoorden voor een frauduleuze deal van 404 miljoen euro na de verkoop van zijn sportkledingmerk Adidas in de jaren negentig.

Een burgerlijke rechtbank had de ongewoon hoge beloning die Tapie kreeg eerder al bestempeld als fraude en droeg de zakenman op om het geld terug te betalen. Tapie (76) is voormalig tv-ster, oud-voorzitter van Olympique Marseille en was in 1993 enkele maanden minister voor Stedelijke Zaken.

Maagkanker

Samen met vijf anderen verschijnt hij vandaag voor de rechter die zal bepalen of er ook een strafzaak wordt gestart. Om zich te verweren tegen de aantijgingen stelt de zakenman zijn behandeling tegen maagkanker voorlopig uit, zegt hij tegen Franse media.



Tapie kreeg in 2008 meer dan 400 miljoen euro aan overheidsgeld, het resultaat van een arbitragezaak in een langlopend conflict met de bank Crédit Lyonnais (CL) rond de verkoop van het sportmerk Adidas, waarvan Tapie voormalig eigenaar was. Zijn banden met invloedrijke mensen als toenmalig president Nicolas Sarkozy en IMF-baas Christine Lagarde, destijds minister van Financiën, zouden daar een rol in hebben gespeeld.