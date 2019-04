Bernard Arnault “verbijsterd” over kritiek op donaties voor heropbouw Notre-Dame LH

18 april 2019

14u51

Bron: Belga 0 Bernard Arnault, de topman van het luxegoederenconcern LVMH, zegt "verbijsterd" te zijn over de kritiek die er gekomen is op de donaties voor de wederopbouw van de Notre-Dame. Hij benadrukt dat de gift van zijn familie en van zijn concern niet fiscaal zal worden ingebracht.

De familie Arnault, de rijkste familie van Frankrijk, en LVMH hadden dinsdag een gift van 200 miljoen euro aangekondigd voor de wederopbouw van de Notre-Dame in Parijs, die voor een groot deel verwoest werd bij een brand.

Tijdens een algemene vergadering werd Arnault door een aandeelhouder ondervraagd over de polemiek die over de donaties was ontstaan. Onder meer vakbonden en linkse partijen beschuldigen de ondernemingen en rijke Fransen ervan een communicatiecampagne te voeren rond de giften, die grotendeels fiscaal aftrekbaar zijn.

Applaus

"Het is een valse polemiek. Het is erg verbijsterend om te zien dat je in Frankrijk zelfs bekritiseerd wordt wanneer je iets in dienst van het algemeen belang doet", antwoordde Arnault, die daarop een langdurig applaus kreeg van honderden aandeelhouders. "In sommige landen zou je eerder felicitaties krijgen" voor dergelijke grote donaties, zegt hij nog.

Bernard Arnault liet voorts verstaan dat zijn familie noch LVHM een beroep doen op de fiscale aftrekbaarheid. "Ik ben zeer duidelijk. Een deel van de som wordt geschonken door het familievermogen, dat geen omzet heeft, waardoor de wet (over het mecenaat) niet van toepassing is", zegt hij. "Voor LVHM geldt de regeling ook niet. Want de stichting Louis Vuitton gebruikt de wet op het mecenaat al" en heeft het wettelijk vastgestelde plafond bereikt.