Berlusconi wel, Mussolini's niet naar Europees Parlement tvc

27 mei 2019

17u11

Bron: Belga 0 Caio Giulio Cesare Mussolini, achterkleinzoon van dictator Benito Mussolini, heeft gisteren bij de Europese verkiezingen in Italië geen zetel in de wacht kunnen slepen. Ook kleindochter Alessandra van Forza Italia haalde het Europees Parlement niet, in tegenstelling tot boegbeeld Silvio Berlusconi.

De 51-jarige Caio Giulio Cesare Mussolini deed een gooi naar een zetel in het Europees Parlement op de lijst van Fratelli d'Italia. Die rechtse partij haalde 6,5 procent van de stemmen en vijf zetels, maar de 21.400 voorkeursstemmen in zijn zuidelijk kiesdistrict waren onvoldoende om de achterkleinzoon van Mussolini een mandaat in Straatsburg te bezorgen.

Een ander familielid, kleindochter Alessandra, slaagde er evenmin in om een zetel te scoren. Als uittredend Europarlementslid van Forza Italia raakte ze niet herverkozen. Partijboegbeeld en voormalig Silvio Berlusconi sleepte op 82-jarige leeftijd wel nog een zetel in de wacht. Forza Italia haalde 8,79 procent van de stemmen, goed voor zeven zetels.

De grote winnaar in Italië was de uiterst rechtse Lega van vicepremier Matteo Salvini. Zijn partij pakte 34,3 procent van de stemmen, goed voor 28 zetels in het Europees Parlement. Salvini lijkt wel niet zinnens zijn versterkte status te verzilveren en aan te sturen op een breuk met zijn coalitiepartner, de Vijfsterrenbeweging. "Wat mij betreft verandert er op nationaal niveau niets.”

De Vijfsterrenbeweging komt uit op 17,07 procent van de stemmen en 14 zetels in Straatsburg. De anti-establishmentpartij moet de duimen leggen voor de centrumlinkse Partito Democratico, die 22,7 procent van de stemmen en 18 zetels versierde. Op de lijst raakten onder meer maffiabestrijder Franco Roberti verkozen, alsook Pietro Bartolo, een dokter die op Lampedusa migranten verzorgt.