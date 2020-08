Berlusconi voor het eerst op de foto met zijn 53 (!) jaar jongere geliefde: “Zo staat hij quitte met zijn ex” Sven Van Malderen

12 augustus 2020

20u26

Bron: AFP/Il Messaggero 0 De Italiaanse pers heeft een eerste foto gepubliceerd van voormalig premier Silvio Berlusconi (83) en zijn partner Marta Fascina (30). Tussen de twee tortelduifjes zit een leeftijdsverschil van 53 jaar. Toeval of niet, een week geleden dook nog een plaatje op van zijn ex-verloofde Francesca Pascale die een beroemde zangeres kuste. Kwatongen beweren dat ze zo opnieuw quitte staan.

Dat ‘Il Cavaliere’ een nieuwe liefde gevonden had, is al vijf maanden bekend. Nu pas konden hij en Fascina voor het eerst samen gekiekt worden. 'Chi’, een weekblad dat behoort tot de mediagroep van de miljardair, ging met de “exclusieve” primeur lopen.

Berlusconi logeert samen met het voormalige fotomodel in zijn vakantievilla op Sardinië. Hand in hand gingen ze naar verluidt een vriend op zijn jacht bezoeken.

Volgens de krant ‘Il Messagero’ is de foto een antwoord op de strapatsen van zijn voormalige partner. Pascale had geposeerd terwijl ze een zangeres aan boord van een jacht kuste. “Berlusconi wil nu laten zien dat hij haar ondanks een relatie van twaalf jaar vergeten is”, klinkt het.

Liefdesbrieven

Berlusconi koos dus voor Fascina, een blondine die namens zijn partij in het parlement zetelt. De jongedame werd geboren in Melito di Porto Salvo, een kustgemeente in het uiterste zuiden van de laars. Ze studeerde af in Letteren en Wijsbegeerte en ging daarna als perschef aan de slag bij voetbalclub AC Milan.

Vermits Berlusconi daar toen de plak zwaaide, kwam ze vaak met hem in contact. Ze werd een superfan, zowel van het team als van de eigenaar. Naar verluidt liet ze zelfs zijn initialen op haar lichaam tatoeëren.

“Simpel maar lief iemand”

Fascina zette haar eerste politieke stapjes via de journalistiek. Ze schreef artikels voor een krant die Forza Italia (de partij die Berlusconi in 1994 oprichtte, red.) gunstig gezind was. Twee jaar geleden leverde zoveel ‘toewijding’ haar een zitje in het regionale parlement op.

Veel indruk heeft Fascina er echter nog niet gemaakt. Ze stemt zelden en heeft nog geen enkele keer zelf het woord genomen. Collega’s omschrijven haar als een “simpel, maar lief iemand”. Al kan het ook iets giftiger. “Als het de bedoeling is om zelf beroemd te worden, dan is haar dat gelukt. Wat zoekt iemand van 30 jaar in hemelsnaam bij een man van 83?”, laat een politieke rivaal optekenen. Uiteindelijk wist ze zijn hart te veroveren door een hele reeks liefdesbrieven te sturen.

Geruchtenmolen

De geruchtenmolen over de affaire kwam op gang nadat Fascina wel heel veel tijd doorbracht in de villa van Berlusconi. In eerste instantie wees Pascale die “roddels” nog kordaat van de hand. “Fascina heeft in hetzelfde huis als Berlusconi geslapen, maar dat was enkel om professionele redenen”, klonk het.

De paparazzifoto’s die even later uit Zwitserland opdoken, lieten echter niets aan de verbeelding over. Op die plaatjes was te zien hoe Berlusconi en Fascina het hondje van Pascale aan het uitlaten waren. “Leuk dat een parlementslid die moeite doet, ik heb er geen probleem mee”, probeerde Pascale toch nog.

“Hij blijft in mijn hart”

Uiteindelijk zat er niets anders op dan afscheid van elkaar te nemen. “Ik ben verrast, maar ik zal hem altijd in mijn hart blijven dragen. Ik wens hem alle geluk van de wereld. Hopelijk vindt hij iemand die zorg voor hem draagt, zoals ik altijd gedaan heb”, reageerde Pascale.

Fanclub opgericht

De recentste ex van ‘Il Cavaliere’ was zelf ook ver gegaan voor de liefde. Zo richtte ze zelfs een fanclub voor Berlusconi op. “Ik volgde hem als een rockster”, verklaarde Pascale in een interview van zeven jaar geleden. “Toen ik 19 jaar was, kon ik hem voor het eerst even spreken tijdens een lunch met Europese parlementariërs. Ik droeg toen een T-shirt met het opschrift ‘Silvio, we missen je’.”

Zijn reactie sprak boekdelen. “’Eindelijk krijg ik de kans om je te ontmoeten’, fluisterde hij me toe. Toen we effectief samen waren, vroeg ik hem elke dag om te trouwen.”

De bruiloft stond effectief in de steigers, maar zou er uiteindelijk nooit komen. Berlusconi had al twee mislukte huwelijken achter de rug, een nieuw risico wilde hij niet meer lopen.

Bunga Bunga

Ook in volle Bunga Bunga-heisa bleef Pascale aan zijn zijde staan. Berlusconi werd in 2013 veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij betaalde seks gehad zou hebben met het minderjarige escortmeisje Ruby, maar in beroep werd hij vrijgesproken. Geruchten over orgieën met charmante jongedames verdwenen in de doofpot, naar verluidt omdat hij hun stilzwijgen afgekocht zou hebben.

Na verloop van tijd brokkelde echter ook de chemie tussen Berlusconi en Pascale af. Hij kocht zelfs een villa voor haar, zodat ze niet meer hoefden samen te wonen.

Officieel heeft de schatrijke mediamagnaat vijf kinderen. Zijn tweede echtgenote Veronica Lario (63) schonk hem twee dochters en een zoon. Na negentien jaar huwelijk gaf ze er echter de brui aan omdat ze niet langer overweg kon met “zijn uitspattingen met minderjarigen”.