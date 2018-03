Berlusconi steunt leider van rechtsradicale partij Lega: "Salvini zou premier moeten worden" HR

07 maart 2018

18u12

Bron: Belga 0 Matteo Salvini, de leider van de rechtsradicale partij Lega, zou de nieuwe premier van Italië moeten worden. Dat zegt Silvio Berlusconi na de parlementsverkiezingen in zijn land.

Lega van de 44-jarige Salvini kwam bij de verkiezingen uit op 18 procent en doet daarmee beter dan de 14 procent van Forza Italia van Berlusconi. Lega en Forza Italia vormden samen met twee kleine extreemrechtse partijen een alliantie en die is goed voor in totaal 37 procent van de stemmen. Dat is dus meer dan de Vijfsterrenbeweging, die wel de grootste partij is met 32 procent van de stemmen.

"We zullen Salvini steunen als hij premier wil worden", zo zei de 81-jarige ex-premier in een interview aan de Corriere della Sera. Zowel het rechtse blok als de populistische en anti-Europese Vijfsterrenbeweging hebben niet genoeg stemmen om een regering te vormen zonder coalitiepartner.