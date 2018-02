Berlusconi: "Dankzij mij is er einde aan Koude Oorlog gekomen" ep

15 februari 2018

12u46

Bron: ANP 2 De Italiaanse voormalige premier Silvio Berlusconi zegt dat hij de belangrijkste architect was van het einde van de Koude Oorlog. "Toen ik in 2001 regeerde, heb ik in het openbaar gezegd dat ik de Koude Oorlog wilde beëindigen. Die was al vijftig jaar bezig en veroorzaakte verschrikkelijk lijden'', zei Berlusconi in een televisie-interview.

De claim zal veel historici verbazen, want over het algemeen wordt gesteld dat de Koude Oorlog eindigde met de val van de Muur in 1989 en de ontmanteling van de Sovjet-Unie twee jaar later.

Volgens Berlusconi eindigde de periode echter in 2002 tijdens een NAVO-top onder zijn leiding in Rome. "Ik slaagde erin omdat ik hier in Rome George Bush en Vladimir Poetin met al mijn overtuigingskracht heb overtuigd de Koude Oorlog te beëindigen.''