Berlusconi: "Alle illegale immigranten in Italië zijn misdadigers"

Vermoedelijk dienen Berlusconi's uitspraken een electoraal doel. Migranten zonder papieren die de voorbije jaren in Italië zijn aangekomen, zijn allen "misdadigers", want zij kunnen onmogelijk een reguliere job bemachtigen. Dat heeft oud-premier Silvio Berlusconi gesuggereerd in een vandaag gepubliceerd interview met de krant Il Foglio. De stoere uitspraak van Il Cavaliere houdt allicht verband met de verkiezingen in maart in Italië.

Berlusconi haalt in het interview een cijfer aan van "minstens 500.000 illegalen" in de Laars - allen aangekomen "door de schuld van linkse regeringen (in Rome, nvdr)".

"Zwartwerk, prostitutie, overvallen, drugshandel"

De gedachtegang van Berlusconi gaat als volgt: die mensen maken geen kans op een reguliere job, dus moeten ze om te overleven de wet breken. En dat doen ze door "zwartwerk, prostitutie, overvallen, drugshandel, diefstal enzovoort". "Natuurlijk heb je dan schrik van hen", beklemtoonde Sua Emittenza zijn xenofobie.

Electoraal doel

Berlusconi's uitspraken hebben vermoedelijk een electoraal doel. Hoewel hij zelf geen politiek mandaat meer mag bekleden nadat hij schuldig is bevonden aan belastingontduiking, ijvert hij voor een zege op 4 maart van zijn rechtse Forza Italia-partij, die een grootscheepse alliantie nastreeft met de extreemrechtse partijen Lega (de voormalige Lega Nord) en Fratelli d'Italia (Broeders van Italië, genoemd naar het Italiaanse volkslied). Die alliantie zou, volgens de jongste peilingen, 35 procent halen bij de verkiezingen en, mocht die score oplopen tot 40 procent, mogelijk zelfs een meerderheid in het parlement behalen.