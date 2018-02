Berlusconi onderbreekt kiescampagne wegens vermoeidheid IB

01 februari 2018

05u26

Bron: Belga 0 De intussen 81-jarige Silvio Berlusconi heeft de kiescampagne voor zijn partij Forza Italia moeten onderbreken, omdat hij vermoeid is. Dat berichten Italiaanse media. Maar de ex-premier zegt dat hij het goed stelt.

Berlusconi zei aan het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA dat zijn gezondheid achteruitging, nadat zijn optreden in een talkshow op tv geannuleerd was. "Het spijt me dat ik mijn tegenstanders moet ontgoochelen", aldus de Italiaanse ex-premier, "maar ik stel het echt goed en ik neem maar twee dagen pauze."

Zwakke gezondheid

De krant La Repubblica berichtte dat hij vermoeid is en dat zijn bloeddruk fluctueert. De voorbije dagen was de campagne in een hogere versnelling geschakeld, nu partijlijsten opgesteld worden voor de verkiezingen van 4 maart.

Het is geen geheim dat de schatrijke zakenman een zwakke gezondheid heeft. In de zomer van 2016 onderging hij nog een openhartoperatie. En na de campagne voor een grondwettelijk referendum in december 2016 moest hij door de stress het ziekenhuis in.

Forza Italia ging een bondgenootschap aan met de Llega Nord en een andere extreemrechtse antimigratiepartij, Fratelli d'Italia, voor de komende verkiezingen.