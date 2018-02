Berlusconi noemt migranten "sociale bom" TTR

05 februari 2018

18u30

Bron: DPA 0 Na de racistische aanval op Afrikanen in Italië wakkeren de partijen in de verkiezingsstrijd de geschillen rond het thema migratie weer aan. Voormalig premier en partijleider van Forza Italia, Silvio Berlusconi, noemde migranten "een sociale bom, die op elk moment kan ontploffen". Tijdens de regeerperiode van "links" zijn meer dan 600.000 migranten illegaal naar Italië gekomen, die bereid zijn misdaden te begaan, zei hij gisteren in een interview.

Zaterdag had een man in de stad Macerata vanuit een auto het vuur geopend op migranten en zes Afrikanen verwond. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Marco Minniti sprak van een racistische achtergrond.

Berlusconi noemde de feiten vandaag "onbegrijpelijk". "Enkel een gestoord iemand kan zoiets doen, ik zie daar geen politiek motief in omdat de politiek niet tot een dergelijke waanzin leidt".

Berlusconi is in de verkiezingsstrijd een alliantie met de rechtspopulistische Lega Nord aangegaan. De vermoede dader van het incident in Macerata was vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor Lega Nord.

Conflict

Partijleider Matteo Salvini tweette vandaag dat het "de oncontroleerbare immigratie" is die tot "chaos, woede en sociale conflicten" leidt.

Op 4 maart kiest Italië een nieuw parlement. In de peilingen ligt de alliantie Berlusconi-Salvini voorop, maar niet met een voorsprong van absolute meerderheid.

Vandaag raakte bekend dat Luca Traini, de schutter van Macerata, nog andere migranten op de korrel wilde nemen. Naast de zes gewonden had de dader op vijf andere buitenlanders gericht, aldus het persbureau Ansa onder aanhaling van het parket. (Lees verder onder de foto.)

De 28-jarige schutter had bij zijn arrestatie gezegd dat hij wraak wilde nemen voor de moord op een 18-jarige Italiaanse, die door een Nigeriaan zou omgebracht zijn. Het lichaam van het meisje werd enkele dagen geleden in stukken gesneden ontdekt in twee koffers.

Eigenlijk wilde hij de Nigeriaan, die in voorlopige hechtenis zit, doden, maar veranderde van plan en schoot op straat mensen neer, aldus het parket.