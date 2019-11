Berlusconi na val opgenomen in ziekenhuis ttr

22 november 2019

17u42

Bron: anp 0 De voormalige premier van Italië, Silvio Berlusconi, is na een val opgenomen in het ziekenhuis, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera vandaag. De 83-jarige viel gisteren in de Kroatische hoofdstad Zagreb tijdens een bijeenkomst van de Europese Volkspartij.

Berlusconi zou een bloeduitstorting in zijn been hebben overgehouden aan de val. Hij ligt in een kliniek in Milaan. De oud-premier lag in mei ook al in het ziekenhuis. Toen werd hij geopereerd wegens darmproblemen. “Er zijn de laatste tijd veel dingen gebeurd waardoor ik dacht dat ik het einde van de lijn had bereikt, maar in plaats daarvan ben ik ongelooflijk goed hersteld”, zei Berlusconi na de operatie.

Berlusconi, die als mediamagnaat ook miljardair werd, was tussen 1994 en 2011 drie keer premier voor zijn centrumrechtse Forza Italia.

Meer over Silvio Berlusconi

politiek