Berlusconi mag maandag het ziekenhuis verlaten MDG

14 september 2020

11u07

Bron: ANP 0 Oud-premier Silvio Berlusconi van Italië mag naar verwachting maandag het ziekenhuis verlaten. Hij werd ruim een week geleden opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan nadat hij het coronavirus had opgelopen.

Volgens een woordvoerder van Berlusconi's partij Forza Italia mag hij rond de middag het ziekenhuis verlaten. Het is niet bekend of de 83-jarige politicus en mediamagnaat volledig is hersteld of dat hij thuis nog verder zal worden behandeld.

Toen Berlusconi werd opgenomen had hij een lichte ontsteking aan beide longen. Volgens zijn persoonlijke arts was de opname vooral een voorzorgsmaatregel. De gezondheid van Berlusconi is al jaren fragiel. Hij onderging in 2016 een openhartoperatie en ging vorig jaar onder het mes vanwege een hernia en darmproblemen.

Ergste ervaring van zijn leven

Eerder omschreef Berlusconi vanop zijn ziekbed zijn besmetting met het coronavirus als de ergste ervaring van zijn leven. “Het is echt een verschrikkelijk virus en ik wens het niemand, niemand toe om in deze situatie terecht te komen”, klonk het in een videomeeting met parlementsleden van zijn partij.

Lees ook: Coronapatiënt Berlusconi sterkt aan: “Ik vecht hard tegen deze helse ziekte”