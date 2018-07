Berlusconi komt waarschijnlijk op voor Europese verkiezingen Arne Adriaenssens

07 juli 2018

15u57

Bron: Belga 0 De gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi stelt zich waarschijnlijk verkiesbaar bij de volgende Europese verkiezingen. Dat heeft partijgenoot en voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani gezegd. Berlusconi zelf reageerde hier nog niet op.

De omstreden Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi stelt zich waarschijnlijk kandidaat voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft Antonio Tajani, voorzitter van het Europese parlement, gezegd aan de Italiaanse krant La Stampa. Tajani, een partijgenoot van Berlusconi, heeft de 81-jarige politicus zelf gevraagd zich verkiesbaar te stellen “Ik heb hem gevraagd om op te komen in de Europese verkiezingen. Ik denk zelfs dat hij de lijst moet trekken”, zei hij zelfverzekerd. “Ik denk ook dat hij van plan is om het daadwerkelijk te doen. Volgens mij was hij erg ingenomen met mijn verzoek.”

Berlusconi stelde zich in het verleden al vier maal kandidaat bij de Europese verkiezingen. Daarvan eindigde hij maar één keer in het halfrond. De andere drie keren stond hij zijn plaats af aan een partijgenoot. Tot voor kort mocht hij geen openbare functie meer uitoefenen wegens een veroordeling voor belastingsfraude. In mei werd dat verbod opgeheven door het gerecht.

Berlusconi zelf heeft de uitspraken van Tajini nog nog niet bevestigd.