Berlusconi ambieert opnieuw carrière in politiek en trekt naar Europees Hof voor Rechten van de Mens ep

17u28

Bron: Belga 0 REUTERS Silvio Berlusconi werd in 2012 veroordeeld voor fiscale fraude. De Italiaanse voormalige premier Silvio Berlusconi heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gevraagd zijn onverkiesbaarheid te annuleren. Na zijn veroordeling voor fiscale fraude in 2013 kan hij zich gedurende zes jaar niet verkiesbaar stellen in Italië.

De voormalige regeringsleider wil een zitje in het parlement kunnen ambiëren volgend jaar. Meer dan waarschijnlijk komt de uitspraak van het Europees hof daarvoor te laat.

De 81-jarige Berlusconi was vandaag niet aanwezig bij de zitting van het hof. Acht advocaten vertegenwoordigden hem. "Het hof gaat nu in deliberatie", aldus de voorzitster, na de argumenten van beide partijen te hebben gehoord.

In oktober 2012 was Berlusconi schuldig bevonden aan fiscale fraude. Hij werd veroordeeld tot vier jaar cel, een straf die daarna met een jaar verminderd werd. Zijn beslissing om die veroordeling aan te vechten, heeft de uitvoering van de straf uitgesteld tot augustus 2013, toen het Hof van Cassatie de veroordeling bevestigde. In tussentijd stemde het Italiaanse parlement een anticorruptiewetgeving, met bepalingen over onverkiesbaarheid. Berlusconi kon gedurende zes jaar dus geen verkozen mandaat ambiëren.

Meer over Silvio Berlusconi

politiek