Berlusconi (83) laat 34-jarige vriendin vallen voor nog jonger exemplaar Sven Van Malderen

05 maart 2020

16u22

Bron: The Guardian 0 Twaalf jaar lang heeft hun relatie standgehouden, maar nu is de liefde tussen Silvio Berlusconi (83) en zijn 34-jarige vriendin Francesca Pascale echt op. De Italiaanse ex-premier kiest resoluut voor Marta Fascina, een parlementslid van zijn partij. Opvallend: zij is nog eens vier jaar jonger dan haar voorgangster.

“Ze gaan als vrienden uit elkaar”, klinkt het sec in een perspericht dat zijn partij Forza Italia uitstuurde. Vreemd, want Pascale leek niet eens op de hoogte toen de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ haar voor een reactie contacteerde. “Ik ben verrast, maar ik zal hem altijd in mijn hart blijven dragen. Ik wens hem alle geluk van de wereld. Hopelijk vindt hij iemand die zorg voor hem draagt, zoals ik altijd gedaan heb.”

Pascale ging ver voor de liefde, ze richtte zelfs ooit een fanclub voor Berlusconi op. “Ik volgde hem als een rockster”, verklaarde ze in een interview van zeven jaar geleden. “Toen ik 19 jaar was, kon ik hem voor het eerst even spreken tijdens een lunch met Europese parlementariërs. Ik droeg toen een T-shirt met het opschrift ‘Silvio, we missen je’.”

Bruiloft op til

Zijn reactie sprak boekdelen. “’Eindelijk krijg ik de kans om je te ontmoeten’, fluisterde hij me toe. Toen we effectief samen waren, vroeg ik hem elke dag om te trouwen.”

De bruiloft stond effectief in de steigers, maar zou er uiteindelijk nooit komen. Berlusconi had al twee mislukte huwelijken achter de rug, een nieuw risico wilde hij niet meer lopen.

Bunga Bunga

In volle Bunga Bunga-heisa bleef Pascale aan zijn zijde staan. ‘Il Cavaliere’ werd in 2013 veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij betaalde seks gehad zou hebben met het minderjarige escortmeisje Ruby, maar in beroep werd hij vrijgesproken. Geruchten over orgieën met charmante jongedames verdwenen in de doofpot, naar verluidt omdat hij hun stilzwijgen afgekocht zou hebben.

Na verloop van tijd brokkelde ook de chemie tussen Berlusconi en Pascale af. Hij kocht zelfs een villa voor haar, zodat ze niet meer hoefden samen te wonen.

Pijnlijke paparazzifoto’s

Roddels over een mogelijke maîtresse wees Pascale in eerste instantie nog kordaat van de hand. “Fascina heeft in hetzelfde huis als Berlusconi geslapen, maar dat was enkel om professionele redenen”, klonk het.

De paparazzifoto’s die uit Zwitserland opdoken, lieten echter niets aan de verbeelding over. Op die plaatjes was te zien hoe Berlusconi en Fascina het hondje van... Pascale aan het uitlaten waren. “Leuk dat een parlementslid die moeite doet, ik heb er geen probleem mee”, probeerde Pascale toch nog. Nu is het doek van het schimmige schouwspel dan toch definitief gevallen.