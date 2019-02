Berlijnse universiteit gaat onderzoeken of minister plagiaat gepleegd heeft bij doctoraat KVE

08 februari 2019

16u46

Bron: Belga 0 De Vrije Universiteit van Berlijn (FU) gaat het doctoraat van de Duitse federale minister van Familiezaken, Franziska Giffey, onder de loep nemen omdat er mogelijk sprake is van plagiaat. Nadat een website met de beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, heeft de SPD-politica zelf om een onderzoek gevraagd, zo meldt Der Spiegel.

De website ‘Vroniplag’, die gespecialiseerd is in het opsporen van plagiaat, is met de verdenking naar buiten gekomen. Het in 2009 gepubliceerde doctoraat van de minister wordt er momenteel nog onderzocht. Maar op 49 van de meer dan 200 pagina's werden al verdachte passages aangetroffen, schrijft Der Spiegel.

Er wordt onder andere melding gemaakt van "talrijke woordelijke tekstovernames die niet als zodanig zijn aangeduid". De bronnen zijn "schijnbaar willekeurig gekozen", klinkt het nog. Tegelijkertijd wordt wel benadrukt dat er nog een grondiger onderzoek nodig is.

De minister ontkent dat er sprake is van plagiaat. "Ik heb het werk naar eer en geweten geschreven", zo reageert ze. Zo heeft de Vrije Universiteit van Berlijn (FU) gevraagd om een eigen onderzoek te voeren. De universiteit heeft ook al aangegeven dat ze op die vraag zal ingaan.

Giffey promoveerde van 2005 tot 2009 aan het Otto-Suhr-Institut van de Vrije Universiteit van Berlijn in het vakgebied politieke wetenschappen. Haar doctoraat gaat over ‘Europa's weg naar de burger - Het beleid van de Europese Commissie voor het betrekken van de burgermaatschappij’.