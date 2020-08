Berlijnse politie ontbindt betoging tegen coronamaatregelen ES

29 augustus 2020

12u53

Bron: Belga, ANP, AD.nl 12 De politie van Berlijn heeft zaterdag kort na de middag de demonstratie tegen het gevoerde coronabeleid ontbonden. Dat deed ze nadat de manifestanten onder meer weigerden om mondmaskers te dragen. Met luidsprekers roepen agenten de actievoerders op om te vertrekken. Er zouden zo’n 18.000 deelnemers aanwezig zijn volgens de Berlijnse politie.

“We hebben de leider van de demonstratie benaderd en hem meegedeeld dat zijn betoging door de politie zal worden ontbonden”, zegt de politie van Berlijn op Twitter. Ze nam die beslissing omdat de actievoerders de coronamaatregelen met de voeten bleven treden.

Een woordvoerster van de politie had eerder al gewaarschuwd dat de mars zou worden stilgelegd als de actievoerders zich niet zouden schikken naar de maatregelen. De politie had de manifestanten eerst meermaals opgeroepen om zich te houden aan de afstandsregels om coronabesmettingen te vermijden, en verplichtte, toen dat niet werkte, het dragen van een mond-neusmasker. Ook daar gingen ze niet op in.

De actievoerders verzamelden zaterdagochtend al aan de voet van de Brandenburger Tor. Daar legden ze onder meer een grote Duitse vlag neer. Meerdere manifestanten wapperden ook met vlaggen in de stijl van de in extreemrechtse kringen populaire Reichskriegsflagge.

Volgens plaatselijke media is er zaterdag een betoger gearresteerd. De politie vreesde dat er later nog ongeregeldheden zouden uitbreken. Er zijn 3.000 politieagenten ingezet en waterkanonnen staan klaar.

Querdenken 711

De manifestatie is een initiatief van de actiegroep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711). Die organiseert via internet in heel Duitsland betogingen tegen de maatregelen die de groep als strijdig met de grondwet bestempelt. De maatregelen zijn volgens hen ook buiten proporties, omdat ze enorme economische schade aanrichten die erger is dan de kwaal, het nieuwe coronavirus. De Berlijnse politie wilde de betoging eigenlijk verbieden, maar moest het protest van de rechtbank laten doorgaan.