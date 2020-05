Berlijnse luchthaven Tegel sluit hoogstwaarschijnlijk voorgoed op 15 juni JOBR

20 mei 2020

16u54

Bron: DPA 0 Er zullen op de Berlijnse luchthaven Tegel na de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk geen vliegtuigen meer landen en opstijgen. De uitbater besliste woensdag om de luchthavengebouwen voorlopig te sluiten vanaf 15 juni, voor zeker twee maanden.

Het is onduidelijk of de luchthaven nadien nog zal heropenen. Sowieso zou de luchthaven tegen eind dit jaar de deuren sluiten, nu de Duitse hoofdstad op weg is om eind oktober eindelijk de nieuwe BER-luchthaven te openen. Oorspronkelijk zou die nieuwe luchthaven al in 2011 openen, maar door onder meer problemen met de bouw liep de ingebruikname meermaals uitstel op.

Berlijn volgt hiermee het voorbeeld van Parijs. Daar werd de kleinere luchthaven van Orly op 1 april gesloten. Alle vluchten werden er afgeleid naar luchthaven Charles de Gaulle. Tegel is de meest centraal gelegen luchthaven van Berlijn en tot nu de drukste. Het beperkte vliegverkeer van en naar Berlijn tijdens de coronacrisis zal worden afgeleid naar vliegveld Schönefeld, ten zuidoosten van de stad.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Tegel na de tijdelijke sluiting nog heropent, aangezien de opening van de nieuwe Berlijnse luchthaven slechts een kwestie van maanden is. “Als ik 50.000 reizigers had, dan zou Tegel meteen weer kunnen openen”, zei Engelbert Lütke Daldrup, topman van uitbater Berlin Brandenburg Airport. “Maar om eerlijk te zijn, verwacht ik niet dat we over een paar maanden weer aan 50.000 bezoekers zitten.”

24 miljoen

Vorig jaar vlogen meer dan 24 miljoen mensen via Tegel, waarmee de luchthaven de vierde drukste van het land is. Schönefeld was goed voor 11 miljoen passagiers vorig jaar. Maar de uitbraak van het coronavirus heeft ook in Duitsland tot een scherpe daling van het vliegverkeer geleid.

Complex en duur

De beslissing om Tegel vroegtijdig te sluiten leidde tot kritiek van luchtvaartmaatschappij Lufthansa. “Zo’n last minute verandering van locatie is complex en duur”, aldus klinkt het. “In de huidige crisis, wat zo al een enorme uitdaging is voor ons, is dit een extra last.”

