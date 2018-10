Berlijns dieselverbod kan ook vloot dienstwagens van Merkel treffen TTR

10 oktober 2018

12u49

Bron: Belga 0 De regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel bezit een vloot van tweehonderd dienstwagens. Een deel daarvan kan ook te maken krijgen met het verbod op oudere dieselwagens in de Duitse hoofdstad Berlijn.

De vloot omvat 28 wagens met emissiewaarden Euro 3 tot Euro 5 en vallen dus onder het verbod om de luchtkwaliteit te verbeteren. De meeste voertuigen voldoen aan de Euronorm 6, terwijl er ook 29 elektrische en 88 hybride auto's zijn.

De autoriteiten in Berlijn moeten nog uitzoeken of er al dan niet uitzonderingen zullen zijn op het verbod dat gisteren door een administratieve rechtbank in Berlijn werd uitgesproken. Het gaat om elf straatsecties waar tegen april een verbod op oudere dieselwagens ingevoerd moet zijn.



Bij de betrokken straten zijn enkele van de drukste in Berlijn, zoals de Friedrichstrasse en Leipziger Strasse. De stad moet ook een dieselverbod overwegen op nog eens 15 kilometer andere straten, aldus de rechter.