Berlijns centraal station vrijdag volledig afgesloten door bom uit Tweede Wereldoorlog

18 april 2018

13u04

Bron: Belga 0 Het Berlijnse centraal station, het Hauptbahnhof, wordt vrijdag afgesloten omdat in de buurt een onontplofte bom van 500 kilo uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen is. Die bom wordt vrijdag onschadelijk gemaakt. Alle gebouwen in een straal van 800 meter van de site zullen vanaf 9 uur geëvacueerd moeten worden. Dat meldt de politie vandaag.

Het Berlijnse Hauptbahnhof is een van de drukste stations van Europa, met 300.000 reizigers en bezoekers per dag.

Hoe lang de ontmijning zal duren, is nog niet duidelijk. Evenmin is al duidelijk hoeveel mensen geëvacueerd zullen moeten worden. Wel al duidelijk is dat het treinverkeer van en naar Berlijn zwaar verstoord zal zijn.

In de buurt bevinden zich ook nog de ministeries van Economie en Transport, het ziekenhuis van het Duitse leger en verschillende ambassades, maar ook appartementsblokken, musea en kantoren.

De bom werd ontdekt bij bouwwerkzaamheden in de buurt van het station.

In oktober vorig jaar moesten al 10.000 mensen in het zuidwesten van Berlijn geëvacueerd worden na de vondst van een bom van 250 kilo. De grootste evacuatieoperatie was in september vorig jaar nodig, nadat in Frankfurt een bom van 1,4 ton gevonden werd. Toen moesten 65.000 mensen geëvacueerd worden.