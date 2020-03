Berlijn zal nieuw ziekenhuis bouwen voor 1.000 coronapatiënten YV

17 maart 2020

15u27

Bron: Der Tagesspiegel, Reuters 1 De senaat van de Duitse deelstaat Berlijn heeft besloten dat het een nieuw ziekenhuis zal bouwen dat 1.000 patiënten die besmet zijn met het coronavirus moet opvangen. Dat meldt de Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Voor die bouw zal onder andere het Duitse leger worden ingezet.

“Deze maatregel moet het Berlijnse ziekenhuislandschap aanvullen”, klinkt het bij de Duitse staatssecretaris voor gezondheid Dilek Kalayci in een interview aan het dagblad. Het hospitaal wordt op het terrein van de Messe Berlin (beurs) ingericht. Albrecht Bromme, een voormalige brandweercommandant, moet de bouw en verdere maatregelen coördineren.

Verder werd er volgens de krant ook nog afgesproken dat de ziekenhuizen hun intensieve zorgbehandelingen met beademing zullen uitbreiden. Van Kalayci moeten operaties die niet dringend zijn ook wachten om plaats te maken in ziekenhuizen.

Sinds gisteren zijn er 6.012 mensen in Duitsland besmet met Covid-19, waarvan 300 in Berlijn. Een andere maatregel die de stad neemt, is bijvoorbeeld het beperken van het metroverkeer.

Meer over gezondheid

Berlijn