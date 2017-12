Berlijn voorziet 'veiligheidszone' voor vrouwen op nieuwjaarsnacht na drama in Keulen vorig jaar SI

17u08

De Duitse politie houdt een groep mannen tegen die verdacht worden van seksuele intimidatie op nieuwjaarsnacht in Keulen. De organisatoren van een nieuwjaarsfeest in Berlijn zijn van plan om een 'veilige zone' te voorzien voor vrouwen. De maatregel komt er nadat honderden vrouwen te maken kregen met seksuele intimidatie op nieuwjaarsnacht in Keulen vorig jaar.

De gebeurtenissen in Keulen zorgden begin dit jaar voor een schokgolf door Duitsland en Europa. Honderden vrouwen werden op een nieuwjaarsfeest seksueel geïntimideerd door een groep mannelijke migranten. Het zorgde er ook voor dat het debat omtrent de groeiende instroom van vluchtelingen oplaaide.

Op het feest aan de Brandenburger Tor in Berlijn worden zondagavond meer dan 100.000 feestvierders verwacht. Er wordt hard ingezet op veiligheid: grote zakken, rugzakken en alcohol zullen niet toegelaten worden. Verder wordt er ook een 'veilige zone' voorzien voor vrouwen. In die zone kunnen vrouwen terecht die zich niet veilig voelen of aangerand zijn.

De stad spoort vrouwen ook aan om hulp te zoeken wanneer ze zich bedreigd voelen. Verder wordt aangeraden om geen waardevolle voorwerpen mee te nemen.

In 2016 zette Keulen ook al een soortgelijke zone op tijdens een carnavalsfeest. Daar konden mensen terecht bij sociaal werkers en psychologen.

Niet iedereen is gediend met de veiligheidszone. Tegenstanders vinden dat de veiligheidszone het probleem niet bij de oorzaak, namelijk de aanranders, aanpakt. Anderen spreken dan weer van discriminatie, omdat de zone specifiek op vrouwen gericht is.