Berlijn verbiedt demonstraties tegen coronamaatregelen KVE

26 augustus 2020

15u32

Bron: Belga 0 De autoriteiten in Berlijn hebben grote demonstraties tegen het coronabeleid komende zaterdag verboden. De aanleiding daartoe vormen demonstraties met duizenden bezoekers eerder deze maand , waarbij de coronaregels op grote schaal werden overtreden. De organisatie had verzekerd dat de deelnemers mondmaskers zouden dragen, maar het kon de lokale overheden niet overtuigen dat de betoging veilig zou verlopen, klinkt het woensdag in een verklaring op de website van de staatsoverheid.

"Dit is geen besluit tegen de demonstratievrijheid, maar een besluit voor bescherming tegen infectie", aldus de senator voor interne aangelegenheden in Berlijn. "We zitten nog steeds midden in een pandemie met stijgende infectiecijfers. Daar kunnen we niet omheen."

Diverse organisaties hadden toestemming gevraagd voor bijeenkomsten in de Duitse hoofdstad. Ze wilden onder het motto "bijeenkomst voor de vrijheid" een mars door Berlijn maken en verwachtten duizenden deelnemers.

Op 1 augustus liepen volgens een opgave van de politie ongeveer 20.000 mensen al protesterend door de straten van Berlijn, volgens de organisatoren zouden er tot 1,3 miljoen mensen hebben deelgenomen. Tijdens de demonstratie hadden velen geen afstand gehouden of een mondmasker op. Een van de bijeenkomsten werd door de politie beëindigd.

