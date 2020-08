Berlijn roept Rusland op tot verduidelijking in Navalny-zaak NLA

31 augustus 2020

11u41

Bron: Belga 0 Moskou moet meer doen om de vermoedelijke vergiftiging van Kremlin-criticus Aleksej Navalny op te helderen. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. Navalny wordt momenteel in een ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn verzorgd.

Maas deed die uitspraken tijdens een conferentie met de Franse ambassadeurs in de EU in Parijs, waar hij het onder meer had over de rol van de Europese Unie in de wereld. "Langs de ene kant hebben we constructieve relaties met Moskou nodig. Want zonder Rusland zal Europa niet veiliger worden", aldus Maas. "Maar langs de andere kant zeggen we heel duidelijk dat er donkere wolken hangen boven onze relaties. De sancties moeten behouden blijven als er op het terrein niets verandert.”

Moskou kondigde vorige week donderdag, een week na de feiten, aan een onderzoek te openen naar de zaak-Navalny. De Russische oppositieleider werd onwel tijdens een vlucht naar Moskou. Volgens de Duitse artsen wijst alles in de richting van vergiftiging, maar het Russische gerecht zegt daarvoor "geen enkel bewijs" te hebben.