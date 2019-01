Berichtjes van Jeff Bezos naar zijn maîtresse gelekt, en het internet lacht met hoe slecht hij flirt avh

Bron: National Enquirer 0 Jeff Bezos is goed in veel dingen, daar is zijn fortuin het bewijs van, maar in flirten blijkt hij niet zo goed. Net nu de Amazon-baas zijn scheiding heeft aangekondigd, duiken er bizarre, flirterige berichtjes op die hij vorig jaar naar zijn maîtresse zou gestuurd hebben. En het internet lacht ondertussen met Bezos’ slechte verleidingstruken.

Jeff Bezos (54) kondigde gisteren aan dat hij gaat scheiden van zijn vrouw MacKenzie Bezos (48). Daardoor ziet hij binnenkort zijn vermogen van 135 miljard dollar (117 miljard euro) gehalveerd en wordt Mackenzie in één klap de rijkste vrouw ter wereld. Maar de scheiding hing blijkbaar wel al eventjes in de lucht, zo blijkt uit berichtjes die Bezos vorig jaar zou verstuurd hebben naar zijn maîtresse.

Bezos zou zijn vrouw al acht maanden lang bedrogen hebben met de 49-jarige nieuwslezeres Lauren Sanchez, de vrouw van Hollywoodmakelaar Patrick Whitesell, zo schrijft The National Enquirer. Hij zou Sanchez hebben meegenomen naar exotische bestemmingen met zijn privéjet en de Enquirer beweert ook berichtjes in handen te hebben die Bezos naar Sanchez stuurde. Bezos stuurde volgens het magazine ook erotische selfies, die “te expliciet zijn om te publiceren”.

Uit de gelekte berichtjes blijkt duidelijk dat Jeff Bezos niet de meest geoefende flirter is. Zo schrijft hij in één van de berichten: “I love you, alive girl”, “Ik hou van je, levend meisje.”

Een andere passage is deze: “I want to smell you, I want to breathe you in. I want to hold you tight.… I want to kiss your lips…. I love you. I am in love with you.” Vrij vertaald: “Ik wil je ruiken, ik wil je inademen. Ik wil je stevig vasthouden... Ik wil je lippen kussen... Ik hou van je. Ik ben verliefd op jou.”

Het internet zou natuurlijk het internet niet zijn, mochten er niet ontelbaar veel Bezos-mopjes opduiken. Hieronder vind je een overzicht van de meest geslaagde grappen.

