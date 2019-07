Bergsporters vallen in gletsjerspleet in Italiaanse Alpen: vrouw sterft, twee mannen zwaargewond KVE

03 juli 2019

21u45

Bron: ANP 3 Een groep Duitse bergsporters uit Stuttgart is in de Italiaanse Alpen in een gletsjer gestort. Een vrouw kwam daarbij om het leven, twee mannen raakten zwaargewond en werden naar een ziekenhuis gebracht na het ongeluk, zei een woordvoerder van de reddingsdiensten.

Ze waren in Valfurva in de regio Lombardije op een hoogte van 3.100 meter op de Forni-gletsjer met touwen aan elkaar onderweg, toen ze in de gletsjerspleet vielen. Twee andere deelnemers van de groep wisten terug te keren naar een hut en hebben alarm geslagen.

In totaal moesten de reddingsdiensten veertien mensen van de berg in veiligheid brengen. Twee helikopters waren naar de plaats van het ongeval gestuurd zodra het weer het toeliet.

Mogelijk zijn de Duitsers in de spleet gevallen omdat door de warme temperaturen van de laatste dagen het sneeuwoppervlak boven de spleet is gesmolten.