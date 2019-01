Bergingsoperatie van overboord geslagen containers op Noordzee opnieuw uitgesteld door onstuimig weer bvb

12 januari 2019

14u44

Bron: Belga, AD.nl 0 Het eerste bergingsschip, de Atlantic Tonjer, is aangekomen in de Eemsgeul. Daar zou het schip vanmiddag proberen de eerste container te bergen van de honderden die onlangs op de Noordzee overboord vielen. Die container ligt in een gebied boven Rottumerplaat. Maar de berging van de containers in het Waddengebied is opnieuw uitgesteld. Het weer is te onstuimig en ook morgen zal dat nog het geval zijn, aldus Rijkswaterstaat.

“Gezien de weersomstandigheden en de diepte waarop containers in die geul liggen, is berging volgens de kapitein van de Atlantic Tonjer onverantwoord. Daarmee wordt op zijn vroegst maandag begonnen”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het tweede schip dat daar naartoe zou gaan, een surveyschip dat bodemonderzoek doet, is in de haven van IJmuiden gebleven. De weersomstandigheden op de Waddenzee zijn ook voor dat schip te slecht om nu iets te kunnen bijdragen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het is de bedoeling dat na de berging van de eerste container wordt doorgegaan met de volgende. De Atlantic Tonjer kan "flink veel" containers herbergen en hoeft niet na iedere berging terug naar de haven, aldus de woordvoerder. Wel kan onstuimig weer roet in het eten gooien.



De in totaal 291 containers sloegen overboord van het schip MSC Zoe in de nacht van 1 op 2 januari. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen.