Berggidsen in Alpen slaan alarm: "Pas in de lente zullen we weten wat er onder de sneeuw ligt. Toeristen kunnen dode migranten vinden" Karen Van Eyken

19 januari 2018

13u07

Bron: CNN 0 Strengere grenscontroles tussen Frankrijk en Italië hebben sommige migranten ertoe aangezet om de kustroutes in te ruilen voor een verraderlijke tocht over een bergpas in de zuidelijke Alpen. Italiaanse berggidsen slaan dan ook alarm. Eens de sneeuw in de lente smelt, zouden wel eens de lichamen van vluchtelingen kunnen gevonden worden. Ook door toeristen.

Tot 70 migranten per week proberen om de Col de l'Échelle over te steken om hun tocht door Europa verder te zetten nadat ze eerder al door Libië zijn gereisd en met een bootje de Middellandse Zee overstaken.

Lokale berggidsen hebben er geen idee van hoeveel migranten er tijdens de oversteek zijn omgekomen. "De reden waarom we naar ze op zoek gaan, is dat we geen lijken willen vinden wanneer de sneeuw smelt. We kunnen niet uitsluiten dat er al doden zijn gevallen", vertelt een berggids die anoniem wil blijven aan CNN. "Pas in de lente zullen we weten wat er zich onder de sneeuw bevindt. Wij zouden lijken kunnen aantreffen maar ook de toeristen", zegt hij.

Ik heb al meer tijd doorgebracht met het in veiligheid brengen van migranten dan met het redden van skiërs Berggids Simone Bobbio

Simone Bobbio is een vrijwillige bergredder. Hij verklaart aan de Amerikaanse zender dat hij deze winter al meer tijd heeft doorgebracht met het in veiligheid brengen van migranten dan met het redden van skiërs. Volgens Bobbio zijn de vluchtelingen niet vertrouwd met de sneeuw en totaal niet uitgerust om de vrieskou tot twintig graden onder nul te doorstaan.

Zo herinnert hij zich hoe hij op een nacht tijdens hevige sneeuwval een man moest redden die een schoen was verloren en een bevroren voet had. "Deze mensen hebben geen ervaring met deze omstandigheden en moeten dus vaak door ons gered worden."

De 28-jarige Mamadou Ba uit Mali maakte de oversteek 18 maanden geleden, maar vertelde aan CNN dat hij er spijt van had. Toen hij en zijn kompaan - een migrant uit Guinee - de top hadden bereikt, kwamen ze vast te zitten in een kloof.

De twee mannen brachten de nacht door met huilen, in de overtuiging dat ze daar zouden sterven. Uiteindelijk slaagde Ba erin uit de kloof te komen en liep langs de Franse kant de berg af om alarm te slaan. Zijn vriend werd een uur later gered, maar zijn handen moesten worden geamputeerd vanwege bevriezing.

Ba had Frankrijk bereikt, maar hij moest negen operaties ondergaan en verloor zijn beide voeten. Hij woont nu in Briançon, waar hij een keer per week naar het ziekenhuis gaat en opnieuw moet leren lopen.

"Ik had eerder een mooi leven en nu is mijn leven geruïneerd," vertelde Ba, die Mali ruim zeven jaar geleden verliet. Hij zei dat hij hoopt een baan te vinden die hem toelaat om zittend te werken. "Alles wat ik eerder deed, kan ik niet meer. Ik voetbalde vroeger, ik was dol op hiphopdansen," voegde hij eraan toe.

Gevraagd naar welk advies hij migranten zou geven die de col willen oversteken, zei Ba dat hij hen zou aansporen rechtsomkeer te maken.

"Ze hebben nog nooit sneeuw gezien, ze kennen het niet, als je iemand in Afrika vertelt dat sneeuw gevaarlijk is, zal hij je vertellen dat je liegt omdat hij denkt dat sneeuw alleen maar leuk is," zei Ba. "Ik had geen idee dat sneeuw zo pijnlijk zou kunnen zijn."