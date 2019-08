Bergbeklimster (41) maakt fatale val van 100 meter in Franse Alpen HAA

14 augustus 2019

20u55 1 Een Italiaanse bergbeklimster (41) is vanmiddag om het leven gekomen in de Franse Alpen. De vrouw gleed uit en maakte een dodelijke val van ongeveer 100 meter, melden de hulpdiensten.

Het ongeluk vond deze namiddag om 13.30 uur plaats in het Pelvouxmassief, in het departement Isère in de Franse Alpen. Het slachtoffer had samen met twee andere Italiaanse klimmers (van 28 en 46 jaar) een piek van 3.300 meter beklommen en was terug aan het afdalen. Plots gleed de 41-jarige vrouw uit. Ze maakte een val van ongeveer honderd meter en overleed ter plaatse. Haar collega-klimmers bleven ongedeerd, maar verkeerden in shock. Ze werden per helikopter van de berg gehaald, net als het lichaam. Er is een onderzoek geopend naar de exacte omstandigheden van het ongeluk.