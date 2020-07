Bergamo, Madrid en Wuhan: zo gaat het momenteel met de coronabroeihaarden van weleer TTR

20 juli 2020

11u52

Bron: Reuters, El Pais, Economic Times, La Vanguardia, Belga, L'Eco di Bergamo 0 Het coronavirus geeft zich nog lang niet gewonnen, zo blijkt uit de cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit . Op meerdere plekken zijn er nieuwe uitbraken vastgesteld en worden er weer strengere maatregelen afgekondigd. Hoe gaat het momenteel met de broeihaarden van weleer, zoals Bergamo, Wuhan en Madrid? Hebben zij het virus onder controle? U leest het hier.

Bergamo

De apocalyptische beelden van wat er zich de voorbije maanden in het Noord-Italiaanse Bergamo afspeelde, staan nog steeds op ons netvlies gebrand. In de provincie Bergamo stierven naar schatting meer dan 6.000 mensen aan het virus. In de maand maart lag het sterftecijfer in Bergamo 571 procent hoger dan normaal. Er vielen zelfs zoveel slachtoffers dat – ook al draaiden de crematieovens in de stad 24 uur per dag – het leger moest worden ingezet om de overtollige lijken af te voeren naar crematieovens elders in het land.

Lokale media berichtten gisteren dat er in Bergamo 7 nieuwe positieve gevallen werden geregistreerd. Op de intensieve zorg zouden 22 patiënten liggen, hetzelfde aantal als een dag eerder. Van een drastische toename is geen sprake in de regio. Volgens de Italiaanse hartchirurg Lorenzo Menicanti is het succes te wijten aan de mensen die zich hielden aan de strikte lockdown en de latere maatregelen, zo zegt de arts aan MedPage Today. “Ook kunnen wetenschappers nu sneller bronnen van infectie opsporen. We weten allemaal dat het nog niet over is. Maar de bevolking is erg voorzichtig en let op de regels.”

De Italiaanse regering wil een reeks coronabeschermingsmaatregelen, zoals de mondmaskerplicht in gesloten ruimtes, tenminste tot eind juli behouden. Bezoekers van bars, restaurants en winkels moeten een masker dragen, dat geldt ook op bussen en treinen. Afstandsregels zijn ook van toepassing. Bovendien mogen mensen uit vele niet-EU-landen het land niet binnen , of ze moeten twee weken in quarantaine blijven. Volgens berichten die eerder in Italiaanse media verschenen zal de opening van nachtclubs en de mogelijkheid tot organisatie van congressen die voor half juli werden verwacht, worden uitgesteld tot ten minste het einde van de maand.

Wuhan

Het virus dook oorspronkelijk op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich vervolgens over de rest van de wereld. Het aantal besmettingen en sterfgevallen schoot na de uitbraak in China omhoog in Europa en later ook in de Verenigde Staten. Wuhan ging vanaf eind januari in lockdown om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De provincie Hubei was verantwoordelijk voor maar liefst 83.531 coronagevallen en 4.634 doden.

Vandaag lijkt Wuhan het coronavirus onder controle te hebben dankzij de uitbreiding van het aantal tests, de contactopsporing en de inwoners die zich aan de regels houden, zo bericht Reuters. Er werden gisteren twee asymptomatische gevallen gemeld in de Chinese provincie Hubei: één in Xiangyang en één in Enshi Tujia. Beide gevallen moesten onmiddellijk in quarantaine.

“Het leven is opnieuw op gang gekomen en verloopt weer normaal”, vertelt Li Chao, een 32-jarige vader uit Wuhan aan ‘The Economic Times’. “Het verkeer op de wegen neemt toe, de mensen gaan opnieuw naar kantoor waar aanvullende maatregelen gelden zoals een temperatuurcontrole. Mondmaskers zijn niet verplicht, maar de meeste mensen dragen ze wel gewoon.”

De Chinese autoriteiten volgen de situatie nauwkeurig op. Vorige week werd een nieuwe uitbraak van het coronavirus vastgesteld in Peking. Tien woonwijken werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. De autoriteiten maakten later ook bekend dat alle binnensportlocaties en uitgaansgelegenheden tijdelijk dicht moesten om een verdere uitbraak van het virus te voorkomen. Ook moest vaker op temperatuur gecontroleerd worden in de stad en moesten mensen van buiten Peking worden geweerd.

Madrid

In de Spaanse regio Catalonië zijn op 24 uur tijd 994 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, zo hebben Spaanse media gisteren op gezag van het ministerie van Volksgezondheid gemeld. In groot-Barcelona kwamen er 698 nieuwe infecties bij. Enkele maanden geleden werd Madrid nog erg hard getroffen, maar daar worden nu opvallend minder besmettingen gemeld. Volgens het Spaanse ministerie van Volksgezondheid waren er in Madrid de afgelopen twee weken in totaal 762 bevestigde gevallen. Volgens de regionale autoriteiten gaat het echter om 588. Een verklaring voor deze discrepantie wordt er niet gegeven, zo meldt de Spaanse krant ‘El País’.

“We identificeren op concrete plekken kleinere uitbraken”, zegt Fernando Simon, de bekendste epidemioloog van Spanje. “Als deze uitbraken niet correct worden bestreden, dan kunnen ze uiteraard een nieuwe heropleving veroorzaken.” Volgens de Spaanse epidemioloog doet Spanje het erg goed wat betreft de contactopsporing en quarantaine, waardoor het virus minder kans krijgt om zich snel te verspreiden.

De meeste besmettingen worden gedetecteerd bij mensen die op controle gaan in het ziekenhuis of geopereerd moeten worden. Zij worden volgens de procedure standaard getest op het coronavirus. Meestal gaat het om asymptomatische gevallen (zo’n 60 à 70 procent), met andere woorden: mensen die geen symptomen vertonen. De Spaanse epidemioloog meldt dat de nieuwe coronagevallen voornamelijk binnen dezelfde families worden vastgesteld. De autoriteiten in Madrid zijn momenteel op zoek naar een oplossing voor dit probleem en bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.