Bergamo is waarschijnlijk de gevaarlijkste plek ter wereld nu: “Er is overal verdriet” Lieze Vermeylen

23 maart 2020

17u51 0 Italië wordt van alle landen ter wereld het zwaarst getroffen door Covid-19. Bijna 5.500 mensen zijn er al gestorven - met een sprong van 651 nieuwe sterfgevallen sinds gisteren. In de noordelijke regio Lombardije ligt het huidig epicentrum van de coronacrisis: Bergamo. Mensen sluiten zich er al weken op, maar de angst om besmet te raken, verdwijnt daarmee niet.

Het huidig epicentrum van de epidemie is de Italiaanse stad Bergamo. Waarschijnlijk is dit nu de gevaarlijkste plek ter wereld. Er stierven al meer mensen aan het virus dan eender waar. Het historisch stadje is bijna volledig verlaten en op slot. Er hangt een algemeen gevoel van angst. “Vrienden en familie langzaam zien sterven, zien hoe mensen niet kunnen worden gered: da’s hartverscheurend”, getuigt een eenzame passant.

Voorzichtig, met mondmaskers, komen enkele mensen samen aan het stadhuis. Ze komen de namen van hun gestorven familieleden registreren. De meerderheid van de sterfgevallen in Bergamo bestaat uit oudere mensen. Serena en Michele zijn 73 en komen voor het eerst sinds lang wat zonnestralen meepikken. Ondanks hun voorzichtigheid zijn ook zij bang: “We maken ons zorgen omdat we in een gebied zitten waar de verspreiding en dodentol nu nog oplopen.”

De begrafenisondernemers in de stad kunnen het aantal aanvragen amper bijhouden. In heel Italië zijn al bijna 5.500 mensen overleden.