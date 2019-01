Bereiden Verenigde Staten invasie van Venezuela voor? “5.000 troepen naar Colombia”, toont nota Amerikaanse veiligheidsadviseur TT

29 januari 2019

10u37

Bron: Reuters, Belga, The Independent 0 Bereiden de Verenigde Staten een invasie van Venezuela voor? Die vraag duikt op sinds Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton gisteren tijdens de aankondiging van nieuwe sancties een nota bij zich had met daarop het handgeschreven zinnetje “5.000 troepen naar Colombia”, buurland van Venezuela. Officieel wil het Witte Huis enkel kwijt dat “alle opties open liggen”.

Venezuela bevindt zich in volle constitutionele crisis nu parlementsvoorzitter Juan Guaidó zichzelf als interim-president heeft uitgeroepen. Verschillende staten hebben Guaidó al erkend als de rechtmatige leider van het land, Europa geeft zittend president Nicolas Maduro nog tot deze week respijt om nieuwe verkiezingen te organiseren.

De Amerikaanse minister van Financiën, Steve Mnuchin, en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton kondigden gisterenavond alvast extra sancties aan tegen het staatsoliebedrijf PDVSA en de centrale bank van Venezuela. Opvallend was daarbij dat Bolton op een bepaald moment zijn notablok omdraaide, zodat duidelijk het zinnetje “5.000 troepen naar Colombia” te zien was. Het is onduidelijk of Bolton dat met opzet deed of niet. Hij ging tijdens de persconferentie niet in op de mogelijkheid om Amerikaanse soldaten naar het buurland van Venezuela te sturen.

“Alle opties liggen op tafel”

Officieel houdt het Witte Huis “alle opties” open. Ook de Colombiaanse regering kon eventuele plannen voor een Amerikaanse troepenontplooiing in haar land niet bevestigen. Buitenlandminister Carlos Holmes kende “het belang en de reden” van het zinnetje niet en zegt dat Colombia “politiek en diplomatiek” zal blijven handelen in relatie met zijn buur.

Mnuchin kondigde aan dat Citgo Petroleum, een in Houston gevestigde dochter van PDVSA, in staat zal zijn om te blijven opereren, maar dat er geen geld naar het Maduro-regime mag vloeien. De opbrengsten zullen in plaats daarvan worden bewaard op geblokkeerde Amerikaanse rekeningen.

De minister voegde eraan toe dat hij op de “korte termijn” een “bescheiden” impact verwacht op Amerikaanse raffinaderijen. Hij merkte op dat de sancties geen invloed hebben op al gekochte olie, die wordt geleverd. “Wij blijven de corruptie van Maduro en zijn trawanten ontmaskeren en de actie van vandaag zorgt ervoor dat ze niet langer de bezittingen van de Venezolaanse bevolking kunnen plunderen”, zei ook Bolton.

“Blijf met je handen van Venezuela”

Maduro zegt dat hij de beslissing van de Verenigde Staten juridisch gaat aanvechten. “Ik heb precieze instructies gegeven aan de voorzitter van PDVSA om politieke en juridische actie te ondernemen bij Amerikaanse en internationale rechtbanken, om de eigendom en rijkdom van Citgo te beschermen”, zei Maduro op de staatstelevisie. “Via deze maatregel willen ze het bedrijf Citgo stelen van ons Venezolanen. Opgepast Venezuela! De Verenigde Staten hebben vandaag het pad gekozen om het bedrijf Citgo van Venezuela te stelen, een illegaal pad”, klonk het op een ceremonie waarop hij Venezolaanse diplomaten ontving die teruggekeerd waren uit de VS. Dat gebeurde nadat de diplomatieke banden tussen Washington en Caracas verbroken werden.

Maduro waarschuwde Trump daarop in gebrekkig Engels: “Blijf met je handen van Venezuela. Onmiddellijk.”