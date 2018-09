Beoogde rechter Kavanaugh door tweede vrouw beschuldigd: "Hij kon heel agressief en vijandig zijn" LVA

24 september 2018

03u41

Bron: ANP, AD, The New Yorker 2 Terwijl de Republikeinen in de Senaat hun best doen om de beoogde rechter Brett Kavanaugh zo snel mogelijk benoemd te krijgen, doen de Democraten onderzoek naar een tweede beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de genomineerde rechter.

Kavanaugh werd eerder door een middelbare schoolgenoot beschuldigd van een poging tot verkrachting. Zij getuigt later deze week tijdens een hoorzitting van de Senaat over het incident.

De tweede keer dat Kavanaugh over de grens ging, was tijdens zijn eerste jaar als student aan de prestigieuze Yale universiteit. Dat zegt een voormalige medestudent van de rechter, de 53-jarige Deborah Ramirez aan het tijdschrift The New Yorker. Volgens Ramirez duwde Kavanaugh tijdens een feestje in een studentenhuis waar flink gedronken werd zijn penis in haar gezicht. Ze werd uitgedaagd zijn geslachtsdeel te kussen en raakte het per ongeluk aan, terwijl ze hem wegduwde.

Ze kan zich goed herinneren dat door de andere studenten op het feestje en door de toen 18-jarige Kavanaugh hartelijk om zijn actie gelachen werd. Ramirez schaamde zich en voelde zich vernederd.

Een klasgenoot die graag anoniem wil blijven bevestigt tegenover The New Yorker dat hij het verhaal dat Ramirez vertelt toentertijd heeft gehoord. Hij was geschokt, zegt hij nu, en is het voorval nooit vergeten. Kavanaugh was 'relatief verlegen', aldus de voormalige studiegenoot, maar kon nadat hij veel gedronken had 'agressief en vijandig' zijn.

De meeste studenten die op het feestje aanwezig waren wilden niet met het tijdschrift praten. Andere studenten zeggen nooit iets over het incident gehoord te hebben, zich er niets meer van te herinneren of dat ze de Kavanaugh die zij kennen, niet in het verhaal over het studentenfeest herkennen.

Kavanaugh ontkent

Kavanaugh ontkent dat hij iets heeft misdaan. "Deze vermeende gebeurtenis van 35 jaar geleden is niet gebeurd. De mensen die mij toen kenden weten dat dit niet is gebeurd en hebben dat ook gezegd."

Ook het Witte Huis laat weten aan Kavanaughs kant te staan.

Onafhankelijk onderzoek

Ramirez wil graag dat de FBI het incident onderzoekt. Net als Christine Blasey Ford, de hoogleraar die Kavanaugh eerder beschuldigde, is een FBI-onderzoek de enige manier waarop een onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan. In de Senaat spelen altijd politieke belangen mee, aldus de vrouwen.

Ramirez durfde in eerste instantie niet met het verhaal naar buiten te komen omdat ze vanwege de drank niet alles meer even goed herinnert. Inmiddels zijn twee senatoren van de Democratische partij de beschuldigingen aan het onderzoeken. "Dit is een andere serieuze, geloofwaardige en verontrustende aantijging tegen Brett Kavanaugh. Het moet volledig worden onderzocht", zei senator Mazie Hirono van Hawaï.

Ford

Eerder vertelde Christine Blasey Ford in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Een commissie van de Senaat wil naar aanleiding daarvan beide kanten van het verhaal horen voordat over de kandidatuur wordt gestemd. Rechters voor het hooggerechtshof worden voor het het leven benoemd.