Benzineflessen met "rudimentaire ontsteking" gevonden onder vrachtwagen Parijs TT

14u09

Bron: Belga 0 afp In Parijs hebben de veiligheidsdiensten vanmiddag een vrachtwagen ontdekt met daaronder benzineflessen en een "rudimentair ontstekingsmechanisme". De flessen waren vastgemaakt onder een betonmixer, melden bronnen bij het onderzoek aan AFP. De ontmijningsoperatie is ondertussen afgelopen.

Volgens Franse media werd de vrachtwagen ontdekt in het 19de arrondissement, in het noorden van Parijs. Het voertuig is een betonmixer van de Frans-Zwitserse firma Lafarge. De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart, maar voorlopig wordt er niet van terrorisme uitgegaan.



Afgelopen week werden er in het 16de arrondissement al vier gasflessen gevonden die waren verbonden aan een ontstekingsmechanisme en een draagbare telefoon.