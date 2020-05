Bent u na het mondmasker klaar voor een plastic gelaatsscherm? Infectioloog vindt dat meer mensen het moeten gaan dragen Sven Van Malderen

25 mei 2020

11u52

Bron: New York Times 0 Aan mondmaskers zijn we intussen gewend geraakt, maar wat met een gelaatsscherm? In Amerika pleit een infectioloog ervoor om het opvallende plastic beschermmateriaal ook in het dagdagelijkse leven te gebruiken. “Ik draag zo’n gelaatsscherm van zodra ik een winkel of ander gebouw binnenga”, stelt Eli Perencevich in de ‘New York Times’.

De man werkt als autoriteit van infectiezieken aan de universiteit van Iowa. Vorige maand speelde hij zich in de kijker met een opiniestuk dat hij samen met twee collega’s schreef over het nut van gelaatsschermen. Ze zien er alle drie een meerwaarde in, naast de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen als ‘contacttracing’ en ‘social distancing’ natuurlijk.

Het idee is méér dan zomaar een proefballonnetje. In Singapore worden kleuters en leerlingen van het lager onderwijs vanaf volgende maand naar school gestuurd mét zo’n gelaatsscherm. In Philadelphia raden lokale gezondheidsexperts eenzelfde aanpak aan.

Face shield worn during a one-hour walk in 13mph sustained winds with 35mph gusts. No problem - actually no watery eyes, which was nice. Ball cap did blow off once #faceshields pic.twitter.com/zScHp0Kvom 𝙀𝙡𝙞 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚𝙫𝙞𝙘𝙝 🤚 🧼(@ eliowa) link

Het grote voordeel is dat zo’n scherm lange tijd bruikbaar blijft en eenvoudig te reinigen is. Een simpele veeg met een alcoholdoekje of even wrijven met zeep en warm water volstaat.

Het gezondheidspersoneel draagt de schermen hoofdzakelijk om ook de ogen te beschermen. En belangrijker nog: je eigen gezicht aanraken wordt op die manier een heikele opgave. “Redenen genoeg om ze ook in te zetten voor het grote publiek”, oordeelt Perencevich. “Ze zijn makkelijker te dragen dan een gezichtsmasker en kunnen niet beginnen jeuken. Vooral op een druk kantoor met slechte ventilatie kunnen ze het verschil maken.”

“Veel mensen dragen zo’n masker ook verkeerd. Ze bedekken er bijvoorbeeld enkel hun mond mee en zetten ze af om met anderen te praten. Met een gelaatsscherm ben je zelf beter beschermd, het virus botst op een schild. En het helpt tot slot ook om te liplezen, de gelaatsuitdrukkingen blijven zichtbaar.”

Perencevich erkent echter dat er ook enkele nadelen aan verbonden zijn. Om te eten bijvoorbeeld is er -net als bij het mondmasker- geen pasklare oplossing. Er zijn tot slot ook nog niet genoeg studies uitgevoerd die de efficiëntie van zo’n gelaatsscherm daadwerkelijk bewijzen.

