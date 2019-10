Bengalese justitie spreekt 16 doodstraffen uit voor moord op tienermeisje in koranschool KVE

24 oktober 2019

09u36

Bron: Belga 0 In Bangladesh heeft een rechtbank zestien lieden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een negentienjarig meisje. Ze hadden haar levend verbrand nadat ze een klacht tegen het hoofd van een koranschool had ingediend voor seksuele aanranding.

De veroordeelden hadden het meisje gevraagd haar klacht tegen het schoolhoofd in te trekken. Toen ze weigerde, werd ze met benzine overgoten en in brand gestoken. Het meisje overleed vijf dagen later ten gevolge van de verwondingen.

De affaire heeft het Aziatische land op zijn kop gezet. Alle beschuldigden hebben onschuldig gepleit. De helft van hen zegt dat de speurders hen hebben gedwongen een proces-verbaal te tekenen waarin ze bekentenissen aflegden, sommigen gewagen van foltering.