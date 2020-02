Benetton ontslaat fotograaf na opmerkingen over ingestorte brug Genua TT

06 februari 2020

23u06

Bron: Belga 0 Het Italiaanse kledingmerk Benetton heeft zijn bekende reclamefotograaf Oliviero Toscani ontslagen vanwege zijn uitlatingen over een de instorting van een brug twee jaar geleden.

Toscani werd maandag door de openbare omroep RAI geïnterviewd toen hij over de ingestorte brug zei: “Wie geeft er nu iets om een ingestorte brug". Benetton liet vandaag weten dat het niet meer mogelijk is om met de fotograaf samen te werken.

De Morandibrug stortte in augustus 2018 in. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De brug maakte deel uit van een snelweg die wordt uitgebaat door Atlantia, een infrastructuurbedrijf dat door de Benetton-familie werd gecontroleerd.

Toscani verontschuldigde zich in de krant La Repubblica, nog voor hij door Benetton werd ontslagen. De 77-jarige fotograaf was de "reclamegoeroe" van Benetton en raakte bekend met zijn controversiële campagnes tijdens de hoogdagen van het bedrijf in de jaren tachtig en negentig. Hij publiceerde onder meer een foto van een stervende man met aids en een reeks portretten van terdoodveroordeelde gevangenen.

De familie Benetton heeft veel kritiek gekregen na berichten dat Atlantia en zijn onderaannemers bespaarden op onderhoudswerken van zijn wegennet om meer winst binnen te halen.