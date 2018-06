Benetton onder vuur om campagne met migranten kv

20 juni 2018

18u05

Bron: Euronews, BBC 0 Een Franse ngo is woest om een nieuwe campagne van de Italiaanse kledingfabrikant United Colors of Benetton. Die gebruikt foto’s van migranten die gered worden op de Middellandse Zee, vergezeld van het logo ‘United Colors of Benetton’.

De twee omstreden advertenties, die online en in de Italiaanse krant La Repubblica verschenen, tonen foto’s van migranten in reddingsvesten en vrijwilligers en werden aanvankelijk gepubliceerd door de Franse ngo SOS Méditerranée en het Italiaanse persagentschap ANSA.

Photo by Kenny Karpov / SOS MEDITERRANEE pic.twitter.com/vvPxqmLtDq Benetton(@ benetton) link

SOS Méditerranée, die betrokken was bij de reddingsactie, verwijt Benetton munt te slaan uit “mensen in nood”. “SOS Méditerranée distantieert zich volledig van deze campagne, die een foto toont die genomen werd terwijl onze teams mensen in nood redden op zee”, schreef de liefdadigheidsorganisatie gisteren op Twitter. “De waardigheid van de overlevenden moet ten allen tijde gerespecteerd worden. De menselijke tragedie die zich afspeelt op de Middellandse Zee mag nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden”, beklemtoont de ngo, die zegt nooit toestemming te verlenen voor dergelijk gebruik van hun foto's.

🔴 INFORMATION sur l'usage des images de SOS MEDITERRANEE. pic.twitter.com/E5gUuKpbVx SOS MEDITERRANEE France(@ SOSMedFrance) link

Ook de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini mengde zich in het debat: “Ben ik de enige die dit verachtelijk vindt?” tweette hij? Salvini, die aan het hoofd staat van de populistische rechtse partij Lega Nord, weigerde het vluchtelingenschip Aquarius in Italië te laten aanmeren.

Oliviero Toscani, die de campagne maakte en sinds kort weer bij Benetton in dienst is, houdt ervan om de controverse op te zoeken. De beelden zijn “dramatisch”, zegt hij, maar de kritiek van Salvini “doet me beseffen dat ik het bij het juiste eind heb”, aldus de fotograaf.

Photo by Orietta Scardino / ANSA pic.twitter.com/guFAq0976l Benetton(@ benetton) link

In het verleden kwam Toscani al vaker onder vuur te liggen om foto’s die hij voor Benetton maakte. Met zijn campagnes wil hij de aandacht vestigen op thema’s zoals mensenrechten, religie en racisme. In 1991 beledigde de fotograaf de Katholieke Kerk met een foto van een non en een priester die elkaar kusten. Het jaar nadien kreeg hij kritiek voor een foto van homoactivist en aidspatiënt David Kirby die ziek in een hospitaalbed lag. In een advertentie uit 1996 toonde hij drie “menselijke” harten naast elkaar met de woorden blank, zwart en geel op elk van de organen. In 2000 verloor hij zijn positie bij Benetton nadat het bedrijf zich moest verontschuldigen voor de campagne ‘We, on death row’, met afbeeldingen van terdoodveroordeelden in de VS.

Dat weerhield Benetton echter niet om ook zonder Toscani nog meer spraakmakende campagnes te maken. De 'Unhate'-campagne uit 2011 toonde zoenende wereldleiders. In 2014 werkte het merk samen met de De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN voor 'I Belong', een campagne die een einde wilde maken aan staatloosheid.