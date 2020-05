Benen en voeten in Nederlands vissersnet zijn van één man, maar identiteit blijft raadsel Sharon Branse

28 mei 2020

15u43

Bron: AD.nl 0 Lichaamsdelen die eind april zijn opgevist door een vissersboot voor de Nederlandse kust, zijn afkomstig van een en dezelfde man. Dat blijkt uit onderzoek van de forensische opsporing in Rotterdam. Rechercheurs die na de melding het vaartuig controleerden in de haven van Stellendam (Zuid-Holland) zagen onder andere benen en voeten in de netten.

In het net stak ook een stuk ruggengraat en het restant van een bovenbeen. Het profiel van de lichaamsdelen is vergeleken met de de profielen in de databank voor vermiste personen en strafzaken en DNA-databanken voor vermiste personen van Europol. Hieruit kwam geen match.

De forensische opsporing gaat onderzoeken of er via rechtshulpverzoeken in de DNA-databanken van strafzaken in het buitenland gezocht kan worden. Daarnaast wordt er gekeken naar een isotopenonderzoek. Zo’n onderzoek kan inzicht geven in welk klimaat een persoon heeft geleefd. Ook kan er bekeken worden wat voor eetpatroon hij had.

Er zaten ook twee schoenen en een jeans met een riem in het vissersnet. In de schoenen zaten nog twee voeten met sokken. De menselijke resten worden begraven op de een begraafplaats in Rotterdam.



