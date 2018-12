Benelux-parlement dringt aan op verdere nauwe samenwerking met Groot-Brittannië

02 december 2018

Bron: belga

Nu er een politieke verklaring over de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië is voorgesteld, dringt het Beneluxparlement aan dat de huidige samenwerking verdergezet wordt. Zo staat in een aanbeveling die gisteren in Den Haag aangenomen werd. De PVV van Geert Wilders stemde tegen, Groen en de Nederlandse SP onthielden zich.