Bendes opgerold die verzekeringsfraude pleegden met verminkingen in Italië KVE

08 augustus 2018

13u23

Bron: Belga 0 De Italiaanse politie heeft meegedeeld dat ze twee bendes heeft opgerold die zich erop toelegden mensen ertoe te brengen om zich te laten verminken, door bijvoorbeeld hun botten te breken, om zo de verzekeringen op te lichten. Een van de verminkingen leidde in 2017 zelfs tot de dood van iemand die zich tot deze fraude had laten verleiden.

De bendes rekruteerden voor hun bedrog onder meer drugs- en alcoholverslaafden of mensen met financiële problemen. Ze ensceneerden bijvoorbeeld verkeersongevallen om zo schadeloosstellingen te kunnen innen.

"Verkeersslachtoffers"

Er zijn in totaal 11 personen opgepakt. Onder hen een verpleegster die pijnstillers bezorgde aan de slachtoffers van de verminkingen. De "verkeersslachtoffers" werden vervolgens langs een weg in de buurt van Palermo gelegd, waar er dan zogezegde getuigen bij gehaald werden die aan de toegesnelde hulpverleners fictieve ongevallen verklaarden gezien te hebben. De bendes beloofden de meewerkende "slachtoffers" 30 procent van de opgestreken schadevergoedingen.

Rolstoel

Die konden oplopen tot 150.000 euro. Maar in feite, aldus de politie, kregen de "slachtoffers" niet meer dan 50 of 100 euro voor hun medewerking, ook al belandden ze in een rolstoel. In januari kwam een Tunesiër zelfs om het leven bij een poging om zijn botten te breken. Maar ook toen werd het lichaam van de onfortuinlijke man langs de weg gelegd in een poging om een schadevergoeding op te strijken.