Bendelid door eigen video veroordeeld voor gruwelijke moord op tienermeisje

12u15

Bron: NBC 0 Fairfax County Police Wilmer A. Sanchez-Serrano en Damaris A. Reyes Rivas. De 15-jarige Damaris Reyes Rivas werd begin dit jaar op gruwelijke wijze gemarteld en om het leven gebracht in Springwood in de Amerikaanse staat Virginia. De beruchte bende MS-13 bleek achter de moord te zitten. Bendelid Wilmer Sanchez Serrano (21) werd dinsdag door een jury schuldig bevonden, na de vertoning in de rechtszaal van een filmpje van MS-13 zelf als bewijsmateriaal.

Ervaren gerechtsverslaggever Chris Gordon van News4 zei: "Als reporter die jarenlang moordzaken heeft gecoverd, heb ik zelden iets gezien dat mij meer van de kaart bracht". Gordon had het over de video van de bende MS-13 ,die als bewijsstuk voor de moord op Reyes Rivas opgevoerd werd in de rechtszaal. "Ik keek achter mij en zag de familie van het meisje in tranen." Ook Sanchez Serrano huilde.

Sanchez Serrano gaf toe dat hij Reyes Rivas in de hals had gestoken met een lange stok, maar zei dat hij daartoe met doodsbedreigingen gedwongen werd door de bende, waarvan hij bovendien naar eigen zeggen geen lid was. De aanklagers stelden echter: "Hij bleef steeds weer de staak in haar spietsen, dit is niet iemand die gedwongen werd mee te doen." De twintiger werd veroordeeld voor moord (tweede graad), ontvoering en bendevorming. De jury vroeg de rechter om een gevangenisstraf van 33 jaar voor de zware feiten.

De video speelde een belangrijke rol in de veroordeling. Op de afschuwelijke gsm-beelden is het folteren van Reyes Rivas te zien en hoe ze doodgestoken werd. Een nieuwe marteling voor de moeder van Damaris, Maria Reyes, die zelf op de derde dag van het proces getuigde. Wenend jammerde ze dat haar dochter nooit haar vijftiende verjaardag traditioneel had kunnen vieren in haar quinceañera-jurk. In plaats daarvan werd het meisje erin begraven.

Wraak voor moord op bendeleider

Damaris Reyes Rivas uit Gaithersburg was al twee maanden vermist, toen haar zwaar toegetakelde lijk op 11 februari gevonden werd nabij een industriepark in Fairfax County, Virginia. Ze had haar moeder nog gezegd dat bendeleden haar op school hadden bedreigd. Volgens de speurders werd het tienermeisje vermoord om de dood van Christian Sosa Rivas te wreken. De zelfverklaarde bendeleider van MS-13 werd dood teruggevonden op 12 januari bij Dumfries in Virginia. Reyes Rivas was een van de laatste personen die Sosa Rivas levend had gezien. Mogelijk was Reyes Rivas betrokken bij het weglokken van Sosa Rivas om hem te kunnen ombrengen.

Er staan tien vermoedelijke bendeleden terecht voor de moord op Reyes Rivas. Onder hen ook het vriendinnetje van Sosa Rivas, Venus Romero Iraheta. De politie beschouwt de 17-jarige als de hoofdverdachte van de moord op Damaris Reyes Rivas. Ze zou zodanig op wraak uitgeweest zijn dat ze zelf de fatale steekwonden wou toedienen. Damaris Reyes Rivas zou aan Iraheta toegegeven hebben dat ze met Sosa Rivas had geslapen. Iraheta bekende aan de politie dat ze haar slachtoffer dertien keer met een jachtmes had gestoken en een tattoo bij haar had weggesneden. Ze had Reyes Rivas eerst nog gezegd dat ze haar nooit zou vergeven en dat ze elkaar weer zouden zien in de hel.

Drie verdachten die schuld bekenden aan ontvoering, werden in oktober aangeklaagd en zullen op 5 mei berecht worden. Vier anderen, onder wie Iraheta, moeten nog een datum krijgen voor hun proces. De strafmaat voor Sanchez Serrano wordt op 23 maart bepaald. Hij riskeert tot 60 jaar cel.