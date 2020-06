Bendeleider opgepakt na moord op Belg (76) in Filipijnen HR

22 juni 2020

21u44

Bron: Daily Guardian 0 Op de Filipijnen is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op de Belg Carl Nolens (76) . Die werd in de nacht van dinsdag op woensdag door inbrekers doodgeschoten in zijn villa op het eiland Negros. Zijn vrouw kon op het nippertje ontsnappen.

De verdachte werd zondag gearresteerd. Francisco Epogon (30) is de leider van een beruchte bende die zijn naam draagt. Hij werd opgepakt in Cauayan, op zowat 130 kilometer van de villa in Bacolod City, waar vorige week een Belg werd vermoord. Die zou zich verzet hebben toen vier gewapende inbrekers ervandoor wilden gaan met spullen van zijn vrouw. De vrouw zelf ontsnapte door vanop de verdieping naar beneden te springen. Ze raakte wel gewond.

Bij zijn arrestatie had de bendeleider een handgranaat bij zich. Hij is voorlopig aangehouden voor het bezit van explosieven, maar behoort ook tot de verdachten voor de moord op Carl Nolens (76). Mogelijk was hij daarbij zelf aanwezig, of weet hij meer over wat er zich exact heeft afgespeeld.

Verschillende andere leden van de Epogon-bende zitten al in de gevangenis. Maar minstens een tiental van hen loopt nog vrij rond. Francisco Epogon (30) werd gearresteerd in het huis van zijn vriendin.

Huisdieren vergiftigd

De Epogon-bende zou al sinds 2016 regelmatig gewapende overvallen en inbraken uitvoeren. Hun modus operandi is steeds dezelfde. Ze vergiftigen honden of andere huisdieren van hun slachtoffers om te voorkomen dat hun inbraken worden ontdekt. Daarna vluchten ze met auto’s en bromfietsen.

Ook nabij de villa van de Belg werden vorige week verschillende honden vergiftigd. Maar omdat niet alle honden werden uitgeschakeld, zochten de inbrekers een ander huis. Zo kwamen ze terecht in de villa van Carl Nolens (76).

Volgens lokale media was die in ons land actief als tandarts, voor hij met zijn vrouw in de Filipijnen ging wonen. Daar baatte hij nu een autoverhuurbedrijf uit.

