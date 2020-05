Bendeleden vermoorden zes gevangenen in Hondurese vrouwengevangenis IB

25 mei 2020

02u31

Bron: Belga 0 Zes vrouwen zijn vermoord door vermeende bendeleden in een vrouwengevangenis in de buurt van de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa. Dat heeft het gevangenisinstituut van het land zondag bekendgemaakt.

De daders braken door de poorten en het dak van een gebouw in de gevangenis in Tamara, 10 kilometer ten noorden van de hoofdstad, "om naar de gymzaal te gaan waar zes gevangenen verbleven en hebben hen vermoord", aldus het gevangenisinstituut.

Een andere gevangene had voor afleiding gezorgd door brand te stichten in een slaapzaal. Door de brand vielen twee gewonden. Veiligheidstroepen hebben de orde in de gevangenis hersteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.