Bende 'ruitenwassers' klopt bij vrouwen aan voor seks Erik Luiten kv

09 mei 2018

17u48

Bron: AD.nl 0 In de Nederlandse regio Den Bosch is een bende actief die zich voordoet als ruitenwassers, maar in feite zijn de mannen op zoek naar seks. Het fenomeen deed zich eerder ook al in andere Nederlandse steden voor.

Afgelopen vrijdag kwamen de eerste meldingen binnen van buurtbewoners uit Den Bosch. Ruitenwassers belden aan bij woningen met enkel vrouwelijke bewoners en vroegen of ze hun ramen mochten wassen. Als de vrouwen weigerden, vroegen de mannen of ze binnen even een glaasje water mochten drinken of naar de wc konden.

Werkwijze

Eenmaal binnen kwam de man op de proppen met de vraag of de vrouw seks met hem wenste. Als de vrouwen vertelden dat ze geen seks wilden, ging de man er vandoor. "Eenmaal is een vrouw toch aangeraakt en vertrok de man daarna", aldus de politie.

Waarschijnlijk waren de ruitenwassers met meerdere personen, die afzonderlijk van elkaar door de wijk liepen. Een getuige noteerde een kenteken van de auto waarin de mannen wegreden.

De politie onderzoekt deze zaak, maar het is al wel bekend dat deze mannen ook in andere steden in Nederland op deze manier actief zijn geweest.