Bende oplichters richt nepfiliaal Vaticaanse Bank op en maakt slachtoffers over de hele wereld EB

05 februari 2018

11u22

Bron: The Local 0 De Spaanse politie heeft een bende oplichters opgerold die doodleuk een vals filiaal van de Vaticaanse Bank had opgericht. Vanuit hun bankkantoor in de badstad Fuengirola lichtten ze 'klanten' van overal ter wereld op. Hoeveel geld dat hen heeft opgeleverd is nog niet duidelijk.

De politie arresteerde vorige vrijdag drie Spanjaarden en een Colombiaan. Volgens de speurders hadden zij een nepfiliaal van de Vaticaanse bank opgericht, compleet met logo en symbolen op het uitstalraam. De beeltenis prijkte ook op een luxueuze bedrijfswagen. Vanuit hun kantoor in Fuengirola, nabij het mondaine Marbella, maakte de bende "enorme winsten uit contracten met tal van bedrijven van over de wereld voor wie de oplichters commerciële contacten legden en financieel advies verstrekten", klinkt het in het politierapport.

Exacte omvang nog niet duidelijk

De opbrengst van hun handeltje en het aantal slachtoffers dat de bende maakte, zijn nog niet bekend. Wellicht gaat het om miljoenen euro's. De politie heeft alvast een jacht in beslag genomen, net als meerdere luxewagens, zilverstaven en 5.000 euro cash.

De vier verdachten worden beschuldigd van fraude, witwassen, het aannemen van een valse identiteit en bendevorming. De vermoedelijke bendeleider is een 30-jarige Spanjaard. Hij deed zich voor als een lid van het diplomatisch korps van het Vaticaan en werd in het bezit gevonden van valse documenten die van hem een Cubaanse ambassadeur maakten.

Vreemd is dat tal van mensen en bedrijven zich lieten vangen door de nepbank aan de Costa del Sol. De Vaticaanse Bank heeft namelijk geen enkel filiaal buiten Vaticaanstad. De bank heet officieel Istituto per le Opere di Religione. Ze behartigt alle financiële zaken die het Vaticaan aangaat. Behalve dat de bank garant staat voor projecten van de zittende paus, doet zij dat ook voor eventuele projecten van lokale rooms-katholieke kerken en organisaties.