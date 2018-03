Bende opgerold die iPhones met drones over Chinese grens smokkelde lva

Bron: Reuters 0 In Shenzhen in het zuiden van China heeft de grenspolitie een bende smokkelaars aangehouden die met drones duizenden iPhones ter waarde van 500 miljoen yuan (ongeveer 65 miljoen euro) vanuit Hongkong naar Shenzhen heeft gesmokkeld.

In totaal werden er 26 verdachten gearresteerd. Ze gebruikten drones om gereviseerde iPhone-toestellen vanuit Hongkong naar de Chinese stad Shenzhen te brengen. De bende opereerde 's nachts en bevestigde aan de drones een zakje met daarin 10 toestellen. Op één nacht konden ze ongemerkt tot 15.000 iPhones over de grens smokkelen.

"Het is de eerste keer dat drones in China worden gebruikt voor het illegale transport van producten", zegt Legal Daily.

Regulering

Het reguleren van dronegebruik is een groot thema in China, het land dat de meeste drones produceert ter wereld. Vorig jaar werden de regels verstrengd om te zorgen dat drones buiten het gebied van vliegtuigen bleven. Wie in China een drone heeft, moet die vanaf een bepaald gewicht onder eigen naam laten registreren.

