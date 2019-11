Bende met machetes bestormt bioscoop in Birmingham en veroorzaakt massale vechtpartij HAA

Bron: Belga, The Mirror 7 Een bende die gewapend was met machetes heeft gisteren een bioscoop in de Britse stad Birmingham bestormd en een massale vechtpartij veroorzaakt.

Bezoekers in de cinemazaal belden omstreeks 17.30 uur de politie toen ze de groep zagen. Volgens de politie waren meer dan 100 mensen bij de aanval betrokken. Ooggetuigen maken melding van tieners onder de betrokkenen.



Toen agenten ter plaatse kwamen, keerde de groep zich tegen hen. Met stroomstootwapens en honden kreeg de politie de situatie uiteindelijk onder controle. De bioscoop werd ontruimd en agenten konden verschillende oproerkraaiers oppakken.

Just came to see the new Blue Story film, standing in line for snacks when a fight breaks out behind my brother - worst thing is, it’s young girls fighting. Police brought batons, tasers and dogs out. Star city now closed pic.twitter.com/u0djc1kevR Rachael Allison(@ _rachaelallison) link

De aanleiding voor de onlusten is nog niet bekend, maar mogelijk heeft de film ‘Blue Story’ er iets mee te maken. De film is sinds vrijdag in de zalen in Birmingham en werpt een licht op de bendecultuur in de Britse hoofdstad Londen.



Volgens een getuige braken de onlusten uit nadat een groep meisjes zich tegen een ander meisje had gekeerd. De security van Star City - een entertainmentcomplex in Birmingham - slaagde erin het gevecht op te breken. Toen de politie ter plaatse kwam, keerden de oproerkraaiers zich tegen hen.

De gebeurtenissen hebben een diepe indruk nagelaten op een moeder die met haar dochtertje naar ‘Frozen’ wilde gaan kijken. “Er waren veel kleine kinderen aanwezig en toen begonnen die jongeren gewoon te vechten. Het is wellicht een van de meest akelige momenten uit m’n leven’, getuigt de vrouw in The Mirror.

Scary night with 2 of the kids after frozen 2 Won't be coming here anytime soon, great job from police #starcity #birmingham #westmidlandspolice #vuecinema pic.twitter.com/gDDJ7DCfCW Emma Woolrich(@ emma_woolrich) link

#STARCITY | A number of arrests have been made following disorder at Star City in #Birmingham tonight.



We were called just before 5.35pm to reports that a group of people with machetes had arrived at the cinema within the complex. pic.twitter.com/O2XSUQvnks West Midlands Police(@ WMPolice) link

Officers arrived to find a group of more than 100 people, and pockets of fighting broke out as police moved to clear the area. A number of police officers have been assaulted, and several arrests have been made. West Midlands Police(@ WMPolice) link