Bende lokt toeristen met snoepreisje naar Bangkok, maar laat ze drugs smokkelen

11 december 2018

Bron: ANP, Bangkok Post 0 De Thaise politie heeft een criminele organisatie ontdekt die nietsvermoedende toeristen wilde inzetten om drugs te smokkelen. Een Iraniër is opgepakt omdat hij verdovende middelen zou hebben verstopt in de bagage van een Japanner, bericht de krant Bangkok Post.

Het onderzoek bracht aan het licht dat criminelen via een Japanse reiswebsite gratis snoepreisjes aanboden. De Japanner hapte toe en reisde zo naar Thailand. Van daaruit zou hij doorreizen naar China en Duitsland. De toerist kreeg echter plots het verzoek de bagage mee te nemen die een andere Japanner zogenaamd was vergeten, zeggen de autoriteiten. Maar hij vond het verdacht dat de kledij allemaal ingepakt was in plastic zakjes en contacteerde de Japanse ambassade. Later bleek dat drugs waren geïmpregneerd in meegegeven kleding.

De Iraanse verdachte bleek eveneens meerdere kilo's aan harddrugs in zijn bezit te hebben. Hij zou inmiddels hebben bekend dat hij samenwerkte met de Japanse maffia, de Yakuza, en Iraanse criminelen. Zij wilden toeristen gebruiken om verdovende middelen naar het buitenland te smokkelen.

